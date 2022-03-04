Малоярославецкий район, Калужская область, 4 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Житель Малоярославецкого района Калужской области в течение шести месяцев зарегистрировал в своей квартире 12 человек без намерения предоставить им помещение для проживания. Об этом 4 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40.мвд.рф

Как полагают правоохранители, обвиняемый регистрировал иностранных граждан за денежное вознаграждение.

Согласно действующему законодательству, за фиктивную регистрацию иностранцев без предоставления жилья гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.