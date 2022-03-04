Шанхай, Китай, , 10:48 — REGNUM Новый банк развития (НБР), созданный группой стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), заявил, что приостановил новые операции в России. Об этом сообщает газета National Post.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В свете нарастающей неопределённости и ограничений НБР приостановил новые транзакции в России», — говорится в заявлении, размещённом на сайте фиансовой организации.

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При этом в банке заверили, что НБР продолжит вести «бизнес в полном соответствии с самыми высокими стандартами соответствия как международное учреждение».