Биробиджан, , 10:53 — REGNUM Возглавлявший Еврейскую автономную область Александр Винников освобождён от назначенного ему наказания по статье 285 УК РФ. Решение вынесено областным судом, сообщило ИА EAOMedia.

Полномочия Tvc.ru

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Приговор Александру Винникову отменили на основании постановления Госдумы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Экс-глава ЕАО был осуждён за подстрекательство подчинённого к превышению полномочий на четыре года условно. Срок с него сняли, но он по-прежнему лишён права занимать госдолжности в течение трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, суд постановил, что своими действиями Александр Винников причинил бюджету региона ущерб в 24 млн рублей. В 2014—2015 годах подчинённый по его указанию закупил медицинскую технику по заведомо завышенной цене.