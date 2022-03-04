Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 4 марта сообщает пресс-служба лиги.

Евгений Малкин

Малкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1). Малкин набрал очки в седьмой игре подряд, всего на его счету 10 голов и 14 передач в 20 матчах сезона.

Первой звездой стал чешский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Витек Ванечек, который сыграл «на ноль» в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:0), отразив 36 бросков по своим воротам.

Третьей звездой стал чешский вратарь «Аризоны Койотс» Карел Веймелка, на счету которого 42 отражённых броска во встрече с «Колорадо Эвеланш» (2:1).

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