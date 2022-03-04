Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанут 26-летний мужчина и 19-летняя горожанка, обвиняемые в изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Уголовное дело Astr.sledcom.ru

Следователи полагают, что с 2019 года по 2020 год фигуранты уголовного дела за деньги изготовляли и распространяли через одну из социальных сетей порнографические материалы с изображениями обвиняемой, которой на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет.

Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела направлены в суд.