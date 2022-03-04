Пекин, 4 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Обвинения Вашингтона в адрес властей Китая в бездействии в ситуации с кризисом вокруг Украины являются попыткой уйти от собственной ответственности за этот кризис. Об этом 4 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

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«Такой способ снятия с себя ответственности и распространения клеветы является очень лицемерным и подлым», — сказал китайский дипломат в ответ на просьбу прокомментировать обвинения США в отношении КНР по поводу позиции Пекина в вопросе с Украиной.

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