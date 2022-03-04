Москва, 4 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Команда «Формулы-1» «Хаас» не планирует разрывать контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Об этом 4 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Morio Формула-1

Отмечается, что «Хаас» не намерен разрывать контракт с Мазепиным. Причём после решения Международной автомобильной федерации (FIA) о допуске российских пилотов к чемпионату под нейтральным флагом разговоров о расторжении контракта не было.

Напомним, 1 марта FIA разрешила российским и белорусским гонщикам выступать под нейтральным флагом. На международных турнирах запрещается демонстрировать национальную символику и исполнять гимн страны.

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