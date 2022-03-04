Москва, , 10:45 — REGNUM Гоночный симулятор Gran Turismo 7 исчез из продажи в России. Соответствующей информацией поделились российские пользователи 4 марта.

Игра Gran turismo 7 Скриншот с YouTube

Как стало известно, выход видеоигры официально состоялся ночью 4 марта 2022 года, однако для геймеров из России она оказалась недоступна. Отмечается, что доступа к новой части популярного гоночного симулятора нет и у тех, кто заранее оформил предзаказ. Официальная причина «отмены» игрового релиза на текущий момент неизвестна.

Напомним, что Gran Turismo — это серия гоночных видеоигр, разработанных Polyphony Digital эксклюзивно для игровых консолей PlayStation. Продюсером всех игр франшизы выступает Кадзунори Ямаути.

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