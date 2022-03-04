Москва, , 10:40 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон о налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Новым организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа (территория Курильских островов) после 1 января 2022 года при соблюдении определенных условий предоставляются налоговые льготы.

Участники с момента государственной регистрации по 31 декабря включительно года, в котором истекают 20 последовательных календарных лет, но не позднее 31 декабря 2046 года не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций.

При этом он должен отвечать ряду требований.

Таких налоговых льгот, как на Курилах, нет в других регионах России, отметили в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

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