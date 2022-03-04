Красноярск, 4 марта 2022, 10:38 — REGNUM Статистики Томской области сравнили цены на продовольственные товары в субъектах СФО.
Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, по состоянию на конец февраля 2022 года самая высокая в Сибири средняя цена на картофель зарегистрирована в Красноярске — 60,83 рубля за килограмм.
Дешевле всего картофель стоит в Барнауле (Алтайский край) — 56,26 рубля за килограмм.
Как сообщало ИА REGNUM, томские статистики выяснили, где в Сибири продаётся самый дорогой хлеб.
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