Красноярск, 4 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Статистики Томской области сравнили цены на продовольственные товары в субъектах СФО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, по состоянию на конец февраля 2022 года самая высокая в Сибири средняя цена на картофель зарегистрирована в Красноярске — 60,83 рубля за килограмм.

Дешевле всего картофель стоит в Барнауле (Алтайский край) — 56,26 рубля за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, томские статистики выяснили, где в Сибири продаётся самый дорогой хлеб.

Читайте также: Статистики выяснили, где в Сибири самый дорогой хлеб