4 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Голосование в ООН является еще одним свидетельством, указывающим на то, что заявления о таком единстве преувеличены. Когда более 20% членов Генеральной Ассамблеи отказываются поддержать исключительно поверхностный документ, который продвигает Вашингтон, глобальная коалиция, возглавляемая США, выглядит действительно хрупкой.

Александр Белов, , 12:20 — REGNUM 2 марта 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую операцию России на Украине и требующую немедленного вывода российских Вооруженных сил с территории бывшей советской республики. Администрация президента США Джо Байдена была довольна результатом, и на первый взгляд у официальных лиц США были причины для радости — раз подавляющее большинство голосов было «за».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

За документ проголосовала 141 страна, тогда как против него высказались лишь пять — Россия, Белоруссия, Сирия, Северная Корея и Эритрея. Однако если посмотреть глубже на то, кто как голосовал, можно обнаружить интересные и тревожные результаты для Вашингтона, который поставил себе целью создать несокрушимую коалицию, наносящую финансовый и политический урон российским властям за их нынешние действия на Украине, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 3 марта в The National Interest.

Одним из факторов, который сразу бросается в глаза, является большое количество воздержавшихся. Из-за того, что Вашингтон придает большое значение созданию масштабной коалиции против Москвы, требуется определенное мужество со стороны властей других стран, чтобы отказаться от её поддержки. Проще было бы проголосовать «за», тем более что необязательная резолюция носила исключительно символический характер, не требующий каких-либо значительных действий со стороны членов ООН. И все же тридцать пять стран отказались поддержать Соединенные Штаты, предпочитая вместо этого воздержаться.

Страны, поддержавшие действия России на Украине. 2022 © ИА REGNUM

Некоторые имена в списке воздержавшихся были вполне ожидаемыми. Так, с момента распада Советского Союза в конце 1991 года Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан находятся «под сильным влиянием» Москвы. Аналогичный принцип применим и к Армении. Куба еще со времен Советского Союза является давним «клиентом» России, тогда как новые левые режимы Латинской Америки в Никарагуа, Боливии и Сальвадоре стремятся обзавестись финансовой и политической поддержкой России. Москва прилагает все необходимые усилия для расширения своего влияния на эти и другие страны региона. Некоторые другие российские «клиенты», прежде всего Туркменистан, Узбекистан и Венесуэла, предпочли вообще не голосовать, что, по сути, было равносильно воздержанию.

Тем не менее большее удивление вызывает наличие там других стран, чье нежелание ни поддержать резолюцию, ни проголосовать против нее указывает на пределы влияния Вашингтона. Так, среди них несколько непокорных государств с Большого Ближнего Востока, в первую очередь Алжир, Иран и самый большой сюрприз из всех — Ирак. Учитывая обширную военную и экономическую зависимость Багдада от Соединенных Штатов, можно было бы подумать, что голосование Ирака было бы твердо в колонке «за».

Еще одним большим сюрпризом стал большой блок африканских стран. В эту группу вошли Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Конго, Экваториальная Гвинея, Мали, Мозамбик, Мадагаскар, Намибия, Сенегал, Судан, Южный Судан, Зимбабве и, возможно, крупнейший экономический и политический игрок на континенте, Южно-Африканская Республика. Несколько других стран тактично не проголосовали вообще.

Еще большую тревогу у Соединенных Штатов вызвало то, что голосовать за резолюцию отказались ключевые страны Южной и Восточной Азии, особенно Индия и Китай. Степень недовольства Вашингтона стала ясна, когда Байден лично раскритиковал обе страны за их решение.

Переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Kremlin.ru

Индия не только сохранила свой нейтралитет, но и привела за собой Шри-Ланку и Бангладеш. Более того, к числу воздержавшихся стран присоединился давний противник Нью-Дели — и официальный союзник Вашингтона — Пакистан. Отказались поддержать резолюцию Вьетнам и Монголия. Особенную досаду вызвало решение первого, поскольку Вашингтон уже много лет активно обхаживает Ханой как партнера в сфере экономики и безопасности.

Однако самым большим признаком потенциальных проблем для политики США было решение Китая воздержаться даже по вопросу этой беззубой символической меры. Учитывая все более тесные связи между Москвой и Пекином, со стороны американского руководства было бы нереалистично ожидать, что Китай поддержит какие-либо действительно принудительные меры против России.

Действительно, есть множество признаков того, что неуклюжая, антагонистическая политика Вашингтона поспособствовала тесному стратегическому партнерству России и Китая, которое близко к полноценному союзу. Правительство Си Цзиньпина неоднократно давало понять, что не присоединится к экономическим санкциям против Москвы. Действительно, Пекин в состоянии помочь России смягчить воздействие любых санкций, которые вводит коалиция во главе с США, и в процессе получить рычаги влияния на двусторонние отношения.

Тем не менее если бы Пекин проголосовал за резолюцию, он таким образом мог бы без каких-либо усилий сохранить образ некоего баланса в своей политике в отношении России, а также подчеркнуть Москве, что его симпатии и поддержка имеют определенные пределы. Решение китайской делегации не одобрять эту резолюцию говорит о том, насколько тесными стали двусторонние связи. Вполне вероятно, что Китай станет основным препятствием для введения значимых санкций, чтобы заставить Россию сменить курс на Украине.

Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди Kremlin.ru

Администрация Байдена хвастается исключительным единством международного сообщества в противодействии выбранному Москвой курсу на Украине. Одним из любимых доказательств, которые приводят официальные лица Вашингтона, является то, что даже Швейцария отказалась от своего многовекового нейтралитета, чтобы присоединиться к этим усилиям.

Однако голосование в ООН является еще одним свидетельством, указывающим на то, что заявления о таком единстве преувеличены. Когда более 20% членов Генеральной Ассамблеи отказываются поддержать исключительно поверхностный документ, который продвигает Вашингтон, глобальная коалиция, возглавляемая США, выглядит действительно хрупкой. Политологи часто отмечают, что коалиции, как правило, бывают «шириной в милю, но глубиной всего в дюйм». В этом случае, учитывая масштабы дезертирства, возглавляемая США коалиция против России может иметь ширину всего полмили и глубину менее дюйма.