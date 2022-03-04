Кызыл, 4 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели после COVID-19 132 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

«Из 25 заболевших мужчин — 11, женщин — 14. По возрасту: детей до 17 лет — 11, от 18−49 лет — 8, 50−64 лет — 4, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждён 12 531 случай инфицирования.

По данным на 4 марта, в ковидных стационарах республики остаются 155 пациентов. Состояние 37 больных оценивается как тяжёлое, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 44,3%.