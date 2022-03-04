Сеул, 4 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В феврале 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 19 454 импортных автомобиля, что на 12,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Glas.ru Mercedes-Benz GLE 350e 4Matic

Согласно опубликованным данным, больше всего в стране было продано автомобилей марки Mercedes-Benz (5970). За ней следуют BMW (5656 ед.), Audi (1227 ед.), Volkswagen (1108 ед.), Volvo (1047 ед.), Porsche (777 ед.), Mini (732 ед.), Lexus (474 ед.), Jeep (441 ед.) и так далее.

Самой продаваемой моделью стал Mercedes-Benz E 350 4MATIC.