Большой Камень, Приморский край, 4 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Большом Камне в районе детской школы искусств прохожие задержали 24-летнего мужчину, который приставал к девочке на улице.

Педофил

Читайте также: В Ярославле осудили педофила, пристававшего к ребёнку в автобусе

«Парень был одет в обтягивающие лосины. Прохожим удалось отбить ребёнка у извращенца. Его схватили и даже попытались устроить самосуд: один из мужчин, который на видео заявляет, что у него самого двое детей, ударил его ногой по голове. Опасаясь за свою жизнь, задержанный сам попросил вызвать полицию», — написал телеграм канал «Владивосток №1».

Полиция приехала и занимается выяснением всех обстоятельств происшедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле осудили педофила, пристававшего к ребёнку в автобусе.