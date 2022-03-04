Минск, , 10:34 — REGNUM По состоянию на 1 марта текущего года золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии составили $8264,6 млн, снизившись за февраль на 3%. Об этом 4 марта сообщает управление информации и общественных связей белорусского Национального банка.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что на 1 марта белорусские ЗВР, согласно предварительным данным, составили $8264,6 млн.

«За февраль 2022 года ЗВР снизились на $259,2 млн (на 3,0%) после роста в январе на $98,8 млн (на 1,2%)», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что такое снижение уровня международных резервных активов связано с плановым погашением правительством Белоруссии внешних и внутренних обязательств республики в иностранной валюте на сумму порядка $280 млн.

Также добавляется, что это понижение связано с отрицательным сальдо покупки и продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах валютно-фондовой биржи Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне журналист «Радио «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Олег Груздилович был приговорён к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.