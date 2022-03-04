Тбилиси, 4 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. После открытия фармацевтического рынка Грузии для компаний из Турции в стране снизились цены на 32 наименования лекарств. Об этом сообщает правительственный телеканал «Имеди».

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По данным журналистов, цены на некоторые средства снизились вдвое. На следующей неделе в Грузию должен прибыть министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Он встретится с грузинским коллегой Зурабом Азарашвили и обсудит, как можно максимально упросить процесс поставки лекарств.

Сообщается, что первые турецкие лекарства, поступившие в Грузию, предназначены для лечения хронических заболеваний. На следующей неделе планируется поставлять больше наименований медицинских препаратов.

Напомним, Грузия открыла фармарынок для Турции в январе 2022 года. Азарашвили заявил, что это делается для того, чтобы добиться снижения цен в грузинских аптеках. По его мнению, местные производители в условиях такой конкуренции будут лучше работать.