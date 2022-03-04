Москва, 4 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении и в третьем чтении приняла поправки о штрафах за призывы к наложению санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Максимальный штраф составит 500 тыс. рублей, минимальный — для граждан 50 тыс. рублей.

Караться будут призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ либо российских юр. лиц, совершенные гражданином РФ и (или) российским юрлицом.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее Госдума ввела уголовное наказание за такие деяния.