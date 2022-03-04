Москва, 4 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. У иностранного бизнеса в России есть три варианта для продолжения или остановки работы в России на фоне санкций в отношении нашей страны, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Фото предоставлено пресс-службой Агенства стратегических инициатив Андрей Белоусов

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Как сообщает сайт правительства РФ, Белоусов провёл встречи с представителями РСПП и «Деловой России». Первый вице-премьер рассказал, что иностранные бизнесмены не хотят покидать Россию, но сталкиваются с беспрецедентным давлением своих регуляторов. Поэтому могут появиться предприятия, акционеры которых покинут российский рынок.

«В этой связи возникает три варианта. Первый — компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объёме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками», — сказал Белоусов.

По его словам, во втором варианте иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнёров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок. Он пояснил, что вариант обсуждался с предпринимательским сообществом, и российские бизнесмены к нему готовы.

«И третий вариант — когда компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Мы к этому относимся как фактически к умышленному банкротству», — заявил первый вице-премьер.

По его словам, в этом случае российские власти будут вмешиваться в ситуацию через процедуру ускоренного банкротства. При этом главным приоритетом станет сохранение занятости и благополучие граждан.