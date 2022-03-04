Энергодар, Украина, , 10:32 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил России заняли площадку Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает военная администрация Запорожской области Украины.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасности», — говорится в сообщении госинспекции ядерного регулирования.

По данным администрации Запорожской области Украины, по состоянию на 07:00 4 марта радиационный фон на территории Запорожской области остаётся без изменений и не несёт угрозу жизни и здоровью населения.

Читайте также: Чернобыльская АЭС взята под совместную охрану военными России и Украины

Напомним, 4 марта в учебно-тренировочном комплексе Запорожской АЭС, который представляет собой здание размером 60 на 40 метров и расположен в городе Энергодаре, вспыхнул пожар. Огонь охватил помещения на третьем, четвёртом и пятом этажах. В 05:55 (06:55 мск) пожар был локализован на площади 2 тыс. кв м. А ещё полчаса спустя потушен. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Чернобыльская АЭС была взята под совместную охрану военными России и Украины. Безопасность энергоблоков и саркофага атомной электростанции обеспечивается российскими десантниками и украинскими военнослужащими батальона охраны АЭС.

Ранее по теме: Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв нет

Читайте ранее в этом сюжете: Охрану Чернобыльской АЭС обеспечивают подразделения ВДВ России