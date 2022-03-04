Южно-Сахалинск, 4 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на инвестиционном совете охарактеризовал ситуацию, которая сложилась из-за введённых против России санкций, «вполне управляемой». Он заявил, что никто не собирается возвращать иностранным государствам приобретённые ранее самолёты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Что касается угрозы транспорта — никто никаких самолетов отдавать не будет, российская авиация будет решать эти вопросы. Даже если заграничные самолеты потребуют вернуть, у них возникнут проблемы с их транспортировкой на родину», — цитирует Лимаренко ИА Сах.ком.

Глава островного региона успокоил население по поводу банковских вкладов и заверил, что деньги со счетов никуда не денутся.

Лимаренко отметил, что овощные склады в регионе «забиты». Беспокойство у него вызывает поднятая Центробанком ключевая ставка, но и в этом вопросе он привёл свой аргумент.

«Что вызывает беспокойство, на что я обращаю внимание — Центральный банк поднял ставку, а значит, стоимость этих денег попадет в стоимость товаров, 20% — это большая цифра. Но я хочу сказать, что я помню, когда мы брали кредиты под 200%, и это я не просто в газете прочитал, я это пережил, так что 20% — это терпимый процент», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз запретит продажу самолётов и оборудования российским авиакомпаниям в связи со спецоперацией России на Украине.