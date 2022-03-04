Москва, , 10:31 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении и в третьем чтении приняла законопроект о наказании юрлиц, за отказ от замораживания денег в рамках специальных принудительных мер, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Поправки устанавливаются для юрлиц административную ответственность за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических мерах и принудительных мерах.

Штраф составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.