Чебоксары, , 10:30 — REGNUM В Чувашии для минимизации последствий санкций власти работают «практически в круглосуточном режиме, в режиме оперативных штабов». Глава республики Олег Николаев заявил, что отменил свой предстоящий недельный отпуск и призвал коллег, которые запланировали отпуск, «критически оценить» данные решения. Об этом он заявил 4 марта на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответные санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Руководитель республики поднял вопросы, связанные с санкциями, введённые против России.

«Развёрнута очень большая работа по мониторингу цен, обстоятельств и условий деятельности хозяйствующих субъектов, по обеспечению бесперебойного функционирования и нивелирования тех проблем, которые возникают. Мы сейчас работаем практически в круглосуточном режиме, в режиме оперативных штабов под руководством наших федеральных коллег. В целом работа развёрнута достаточно большая», — заверил Олег Николаев.

По его словам, 4 марта в Госдуме и Совете Федерации ожидается рассмотрение федеральных мер поддержки бизнесу и населению в условиях санкционного давления.

«На уровне регионов работа также требует очень глубокого погружения, а самое главное — взаимного сотрудничества как органов региональной власти, так и территориальных органов исполнительной власти, которые работают на территории Чувашской Республики. В связи с этим я планировал на следующей короткой рабочей неделе быть в отпуске, я его отменил. Я, естественно, буду находиться на рабочем месте независимо от того, выходные это будут или рабочие дни. Соответственно, также прошу коллег, кто запланировал отпуска, исходя из тех задач, которые по отраслевому принципу формируются, критически оценить соответствующие решения», — обратился к участникам глава Чувашии.

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