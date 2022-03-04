Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону бывшего сотрудника полиции будут судить за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба донского управления ФСБ России.

Ru.torange.biz Уголовное дело

В Ворошиловский районный суд переданы материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области. По версии следствия, с сентября 2018 года по июнь 2019 года он частями получил взятку в размере 122 тыс. рублей от участника преступной группы. Деньги он получил в обмен за «общее покровительство и непресечение его преступной деятельности».

Кроме того, обвиняемый предоставлял злоумышленнику информацию из баз данных донского управления МВД России.