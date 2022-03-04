Джакарта, 4 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетио заявил, что санкции западных стран против России повлияют на Индонезию и другие страны, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Конечно, это повлияет не только на поставку технического оборудования. Будут изменения», — заявил Фаджар Прасетио.

По его словам, ВВС Индонезии давно готовят запасные части для длительного обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба ВВС Индонезии маршал Фаджар Прасетио заявил о подготовке нескольких пилотов для управления истребителями Rafale.