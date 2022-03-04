Минск, 4 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Размещение экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской (кампания 2020 года) публичных призывов к противодействию белорусским властям генпрокуратура республики квалифицировала как уголовно наказуемое деяние. В итоге в отношении Тихановской возбуждено ещё одно уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

T.me/tsikhanouskaya Светлана Тихановская

По мнению белорусских прокуроров, очередное видеообращение Тихановской «содержит покушение на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В размещённом на YouTube и в Telegram видеоматериале генпрокуратура увидела также публичные призывы к диверсии, терроризму и измене государству.

Деяния проживающей в Литве гражданки Тихановской белорусская генпрокуратура квалифицировала по ч.3 ст. 361 УК РБ. Следком Белоруссии принял уголовное дело к расследованию.

Напомним, ранее белорусская генпрокуратура возбудила, а СК принял к расследованию уголовное дело в отношении Тихановской по ч. 1 ст. 361 УК Белоруссии, квалифицировав деяния экс-кандидата в президенты как публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. Тихановскую объявили в международный розыск, однако официальный Вильнюс отказался выдавать её.