Донецк, , 10:27 — REGNUM Украинские боевики за сутки 3 марта 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республике (ДНР), всего выпустили 323 единицы боеприпасов. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 323 единицы», — сообщили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики утром 4 марта обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» и миномётов калибром 120 мм город Докучаевск на территории Донецкой Народной Республики.

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