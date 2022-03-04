Ставрополь, , 10:25 — REGNUM На Северном Кавказе принимаются меры для бесперебойной работы при реализации объектов, находящихся под патронажем института развития Кавказ. РФ, которым руководит Минэкономразвития России. Все проекты будут завершены в срок, несмотря на санкции, заверили в пресс-службе компании.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Корпорация разрабатывает меры для сохранения инвестиционной активности и дополнительные меры инвестподдержки для инициаторов проектов из регионов СКФО. Все начатые проекты будут планово завершены в установленные сроки», — говорится в сообщении компании.

В связи с новыми условиями из-за ситуации с экономическими санкциями Запада Кавказ. РФ намерен ускорить процесс распределения господдержки для перспективных региональных проектов. Среди них, в частности, названы два крупных транспортных хаба — аэропорты «Ставрополь» и «Владикавказ». Их ввод послужит росту турпотока на курорты Северного Кавказа. Также будет уделено внимание таким направлением, как агропромышленный сектор и текстильная промышленность, а также санаторно-курортный комплекс.