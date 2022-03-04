Москва, 4 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Запуск ракеты «Союз-2.1б», которая должна была вывести на околоземную орбиту очередную партию спутников британской компании OneWeb, отменен по поручению гендиректора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба госкорпорации в своем телеграм-канале.

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«Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил прекратить все пуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое решение было принято в связи с отсутствием гарантии со стороны указанной британской компании о неиспользовании спутников данной системы в военных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне все сотрудники ракетно-космической отрасли России, работавшие в Гвианском космическом центре, покинули космодром Куру.