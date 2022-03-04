Москва, 4 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Радиоканал «Мелодия» 3 марта трижды транслировал гимн Украины, следует из данных радиоархивов.

The-radio.ru Гимн Украины на радио «Мелодия»

Мелодию включали в 7:00, 13:00 и 19:00 — каждые шесть часов.

Утром 4 марта в эфире радиоканала прозвучала также «Ода к радости» в версии, используемой в качестве гимна Европейского союза.

Эфирное вещание радиоканала было прекращено в 2009 году, в настоящее время радиоканал работает в интернете.