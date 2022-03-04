Самара, 4 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Опорный центр национального киберполигона открыли в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Кибербезопасность

Сообщается, что целью проекта является обеспечение практико-ориентированной подготовки кадров по информационной безопасности. Этот центр стал частью национального киберполигона, который разворачивается по всей России в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Отмечается, что студенты смогут участвовать в киберучениях, где будут тренироваться выявлять и отражать автоматизированные атаки. При этом сценарии разработаны с учетом тактик и техник реальных злоумышленников.

Сообщается, что этот университет является третьим вузом, подведомственным Минцифры России, на базе которого открылся киберполигон.

«В настоящее время все развернутые полигоны успешно функционируют и готовы к реализации задач по подготовке кадров в сфере информационной безопасности. Минцифры планирует и в дальнейшем расширять масштабы киберполигона и, соответственно, проводимых на его базе мероприятий, повышать квалификацию профессорско-преподавательского состава регионов, проводить исследовательские работы в сфере кибербезопасности», — приводит пресс-служба слова директора департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Антона Привезенцева.

Отмечается, что противодействие киберугрозам и информационная безопасность являются одними из ключевых элементов стратегии развития большинства крупных предприятий на ближайшие годы, а также являются одним из ключевых элементов стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления Самарской области.