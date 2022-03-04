Новосибирск, , 10:20 — REGNUM В Новосибирской области подросткам, спасшим оставленного на дороге младенца, вручили ведомственные медали. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В Новосибирске наградили подростков, нашедших младенца в коробке СКР по Новосибирской области

Напомним, что 7 января 2022 года на обочине дороги возле села Сосновка пятеро подростков нашли коробку с новорождённым ребёнком. Младенца доставили в больницу. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

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«Сегодня в торжественной обстановке исполняющий обязанности руководителя следственного управления Антон Бадулин по поручению председателя СК России вручил Ренату Литвинову, Ивану Назарову, Степану Иванову, Артёму Сальникову и Сергею Косинцеву медали СК России «За высокую гражданственность», а также поблагодарил их за активную гражданскую позицию и отзывчивость», — уточнили в ведомстве.