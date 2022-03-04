Тула, , 10:18 — REGNUM В Тульской области вновь смягчили коронавирусные ограничений, изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс 3 марта губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

QR-код (коронавирус) Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, в Тульской области отменяются ограничения по числу участников и требования предъявлять QR-код о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-тестирования или тестировании на антитела при посещении музеев, кинотеатров, выставок, концертов, культурных, зрелищных, спортивных, массовых деловых и образовательных мероприятий. Кроме того, отменен запрет на выезд организованных детских групп за пределы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона отменили требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте при заселении в гостиницы.