Псков, 4 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Хакеры атаковали сайты и рабочую сеть государственных органов администрации Псковской области. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Alexhost.ru DDoS-атака

«Хакерские атаки на сайты и рабочую сеть государственных органов начались с вчера, — рассказал и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов. — Атаки возобновились сегодня в районе 04:00 мск утра и продолжаются с некоторой периодичностью».

По словам псковского чиновника, региональные власти мониторят IP-адреса, с которых ведётся DDoS-атака, и блокирует в ручном режиме.

«География самая обширная — это Чили, Аргентина, США, Канада, но мы понимаем, что это просто прокси-сервера, и настоящее местоположение хакеров отследить невозможно», — подытожил Рахманов.

Несмотря на предпринятые меры, чтобы максимально оперативно отрабатывать все атаки, официальные сайты администрации Псковской области могут «зависать» и какое-то время не работать. В этом случае необходимо подождать и перезагрузить страницу через некоторое время.