Салехард, 4 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. На Ямале под контролем ситуация с наличием в аптеках и больницах региона лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

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В регионе сформирован достаточный запас жизненно важных лекарственных средств, в том числе для льготных категорий граждан. На Ямале 140 тысяч человек обеспечиваются лекарственными препаратами за счёт региона. Еще 12 640 ямальцев получают препараты по федеральной льготе.

«На Ямале работает единая информационная система, где мы в режиме реального времени можем видеть остатки льготных лекарств и своевременно перераспределять их между медицинскими организациями. Ситуация находится под контролем», — заявила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Особо отмечается, что по данным Росздравнадзора, лекарственные препараты не попали в санкционные списки и являются гуманитарным грузом.