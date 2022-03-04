Москва, 4 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, позволяющий вводить меры санкционного характера в отношении граждан любых иностранных государств, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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Инициатива расширяет возможность применения мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности. Также предусматривается введение таких мер в отношении лиц без гражданства.

Им может быть запрещен въезд в Российскую Федерацию, возможен арест на территории Российской Федерации финансовых и иных активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Предусмотрено и приостановление деятельности на территории Российской Федерации находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ.

Сейчас меры санкционного характера могут быть введены только в отношении граждан США.