Улан-Удэ, 4 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Доходы республиканского бюджета Бурятии увеличены на 4,6 млрд рублей. По словам главы региона Алексея Цыденова, 1,13 млрд из них составят дополнительные доходы от налоговых и неналоговых платежей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Ринчино Народный Хурал Республики Бурятия

Ещё более 3,5 млрд рублей поступят в республику в виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Эти средства будут потрачены на социальные и инфраструктурные объекты.

В частности, расходы по госпрограмме «Развитие образования» увеличены на 2,4 млрд рублей, на здравоохранение — почти на 1 млрд, по программе переселения граждан из аварийного жилья — на 200 млн рублей.

«Продолжим большими объёмами ремонтировать и строить дороги. Решено в 2022 и 2023 годах направить 323,7 млн рублей на региональные, межмуниципальные, местные дороги. Более 350 миллионов рублей добавляются на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Бурятии», — добавил глава.