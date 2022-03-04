Москва, 4 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Транзит российского газа через территорию Украины остается на максимальном уровне, а через Белоруссию и Польшу продолжает расти. Об этом следует из данных операторов газотранспортных систем (ГТС) и площадки аукционов GSA Platform.

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Так, заявки на прокачку газа из России по состоянию на 4 марта составляют 109,4 млн кубометров.

Объем поставок через украинскую территорию резко вырос с 24 февраля и держится в последние дни на максимальном уровне. Контрактные обязательства Газпрома в отношении транзита перед Украиной на 2022 год составляют около 109,6 млн кубометров в сутки.

Транзит газа через территории Белоруссии и Польши увеличился. Накануне Газпром забронировал мощности магистрали «Ямал-Европа» на полные газовые сутки 3 и 4 марта, свидетельствуют результаты аукциона на GSA Platform.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сведений о том, что Россия не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам энергоносителей в Германию, у германского министерства экономики и защиты климата нет.

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