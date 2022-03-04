Черкесск, , 10:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии наблюдается спад заболеваемости COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора, 12 февраля был отмечен пик заболеваемости, после чего начался плавный спуск с плато. Такая же ситуация по количеству госпитализаций. В настоящее время в ковидных госпиталях находится на лечении 261 человек, в то время как двумя неделями ранее в стационарах лечились вдвое больше пациентов.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«По сравнению с пиком 12 февраля, когда было зарегистрировано 406 новых случаев инфицирования, заболеваемость снизилась более чем в два раза. Напомним, что, по данным на 28 февраля, в Карачаево-Черкесии выявлено 184 новых случаев инфицирования»,— говорится в сообщении оперативного штаба.

Несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу в управлении Роспотребнадзора отметили, что расслабляться ещё рано и пренебрегать мерами профилактики коронавирусной инфекции нельзя. Нет пока готовности и к отмене ограничительных мер, введенных из-за угрозы пандемии.