Москва, , 10:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о полугодичной отсрочке платежей по льготным инвестиционным кредитам, предоставленных сельхозпроизводителям. Об этом 4 марта сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

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Решения распространяется на соглашения, срок которых истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах в период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Если банк примет положительное решение, отсрочка может составить шесть месяцев.

«Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год», — указали в правительстве. Решение позволит снизить размер ежемесячных платежей и в целом кредитную нагрузку.

Также будут поддержаны банки, участвующие в программе льготного кредитования. Уточняется, что размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен до 100% ключевой ставки Банка России, а не 80%, как раньше. При этом для заёмщиков льготная ставка останется прежней — 5%.