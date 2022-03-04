* запрещённая в России организация

Москва, 4 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Доступ к сайтам «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Русской службы BBC ограничен. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к ресурсам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Отмечено, что доступ «ограничивается к странице» в связи с решением Генеральной прокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года. Указанные СМИ включили в реестр интернет-ресурсов, «содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), так как через них распространялись материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

*СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Читайте также: Борьба с пропагандой врага пока ведётся полумерами

А также: Лишившись главного рупора, «пятая колонна» Запада в России станет ещё злее