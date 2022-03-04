Биробиджан, 4 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Еврейской АО 5 марта усилится ветер и пойдёт сильный снег. Такой прогноз озвучили специалисты Дальневосточного УГМС, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад

Читайте также: На Приамурье обрушится мощный снежный циклон

Снегопад будет продолжаться 6 марта. Возможны сбои в работе объектов электроэнергетики и ЖКХ.

На дорогах синоптики прогнозируют образование снежного наката и гололёда. Это может стать причиной временного прекращения автобусного сообщения между населёнными пунктами региона. Повышается вероятность возникновения ДТП, возможны трудности для движения по дорогам большегрузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области объявлено экстренное предупреждение. В регионе 4−5 марта ожидается сильный ветер, обильный снегопад и метель.