Париж, 4 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В результате прогремевшего в пригороде Парижа — Обервилье — взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали девять человек, трое из которых — серьезно. Об этом 4 марта сообщает телеканал BFM Paris со ссылкой на противопожарные службы.

Luc Viatour Взрыв

По информации последних, взрыв в Обервилье прогремел утром 4 марта около 05:30 (07:30 мск) и затем в четырехэтажном жилом доме произошло возгорание, которое в оперативном порядке смогли ликвидировать прибывшие на место инцидента пожарные.

Также уточняется, что в работах по ликвидации последствий взрыва принимают участие порядка 150 сотрудников противопожарной и спасательных служб и добавляется, что три человека серьезно пострадали в результате произошедшего и еще шестеро получили легкие ранения.

Кроме этого, отмечается, что на части улицы, где прогремел взрыв, отключена подача газа и эвакуированы жители соседних зданий. При этом причина произошедшего на данный момент неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взрыв произошел в жилом доме в американском городе Сильвер-Спринг (штат Мэриленд).