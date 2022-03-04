Чебоксары, , 10:08 — REGNUM В Чувашии планируют «системно организовать и масштабировать» работу по сбору гуманитарной помощи для отправки на Украину. Предлагается организовать дополнительные площадки для сбора продуктов питания и товаров первой необходимости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 4 марта глава Чувашии Олег Николаев.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

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Руководитель республики на заседании оперативного штаба поднял вопрос сбора гуманитарной помощи в связи с военной спецоперацией России на Украине.

«Мы видим из сообщений Министерства обороны Российской Федерации, что к сожалению, националисты, которые засели на территории Украины, практически крушат инфраструктуру тех населённых пунктов, откуда они уходят. И тем самым во многих населённых пунктах на территории Украины практически формируется опасность гуманитарного характера. И это связано с различными направлениями обеспечения жизнедеятельности. Поэтому принято решение организовать поток гуманитарной помощи, и эту работу на уровне России будет координировать Минобороны РФ», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии подчеркнул, что «нам тоже надо системно организовать и масштабировать» работу по сбору гуманитарной помощи — прежде всего, продуктов питания и товаров первой необходимости.

«Поэтому я попросил бы сформировать прямо сегодня [4 марта] рабочую группу. […] Надо также критически посмотреть места сбора гуманитарной помощи. Может быть, дополнительно организовать на территориях и других муниципальных образований — например, в Шумерле и Канаше».

Руководить группой будет глава администрации Вячеслав Борисов. Ему поручение «в течение 4 часов представить планы работы, чтобы она системно была организована».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Чувашия направила первый груз с гуманитарной помощью весом 20 тонн. Она доставлена в Ростовскую область, где находится наибольшее количество беженцев из Донбасса.

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