Чувашия формирует рабочую группу для сбора гуманитарной помощи
Чебоксары, 4 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Чувашии планируют «системно организовать и масштабировать» работу по сбору гуманитарной помощи для отправки на Украину. Предлагается организовать дополнительные площадки для сбора продуктов питания и товаров первой необходимости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 4 марта глава Чувашии Олег Николаев.
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Руководитель республики на заседании оперативного штаба поднял вопрос сбора гуманитарной помощи в связи с военной спецоперацией России на Украине.
Глава Чувашии подчеркнул, что «нам тоже надо системно организовать и масштабировать» работу по сбору гуманитарной помощи — прежде всего, продуктов питания и товаров первой необходимости.
Руководить группой будет глава администрации Вячеслав Борисов. Ему поручение «в течение 4 часов представить планы работы, чтобы она системно была организована».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Чувашия направила первый груз с гуманитарной помощью весом 20 тонн. Она доставлена в Ростовскую область, где находится наибольшее количество беженцев из Донбасса.