Ереван, 4 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Правительство Армении выделило деньги на геодезические работы для подготовки участка к строительству железной дороги между Азербайджаном и Нахичеванью. Об этом сообщил на заседании министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он рассказал планах начать подготовительные работы на маршруте Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз, который также соединит Армению с Ираном через Азербайджан.

«По предложенному проекту хотим провести мероприятия по выполнению геодезических работ на участке длиной в 43 км в Мегри и Ерасхе, уточнить критерии, по которым в дальнейшем будем заказывать проект для строительства», — сказал глава ведомства.

Саносян сообщил, что работы будут выполнять армянские специалисты, а также сотрудники РЖД.

Напомним, железнодорожная трасса Ерасх — Горадиз в советское время соединяла Азербайджанскую ССР и Нахичеванскую АССР. В 90-е годы после начала Карабахского конфликта движение по дороге прекратилось. Полотно пришло в негодное состояние, для восстановления движения требуется заново обустроить более 40 км дороги. После завершения строительства перевозки там будет осуществлять РЖД.