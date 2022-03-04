Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге начинает работу горячая служба по приёму жалоб от жителей на повышение цен. Об этом 3 марта сообщила заместитель руководителя петербургского УФАС Марина Никитина в эфире телеканала «78».

Ценники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работа линии для жалоб начнется в пятницу, 4 марта. Для того, чтобы сделать это иным способом, можно воспользоваться сайтом управления антимонопольной службы в Петербурге. Отметим, что ФАС уже активно работает в направлении контроля цен на базовые продовольственные товары. В рамках этой политики ведомство поручило территориальным управления усилить мониторинг ценообразования на всех этапах реализации продуктов.

Решение об ограничении наценки на товары до 5% приняли самостоятельно ведущие сетевые продуктовые супермаркеты и гипермаркеты. Теперь увеличить стоимость товара от закупочной можно только в пределах этой отметки.

В связи с санкциями со стороны западных государств и компаний стоимость многих групп товаров значительно выросла. В частности, подорожала домашняя техника и смартфоны, особенно от производителя Apple.

Корреспондент ИА REGNUM стал свидетелем повышения цен на одежду в магазине одного из известных брендов. Валяющиеся на полу ценники на сумму 2599 рублей сменили новые — по 2999 рублей.

Отметим, политика брендов и сетевых магазинов сейчас напрямую влияет на поведение потребителей. Так, объявленное временное закрытие магазинов порождает ажиотаж, как накануне это было в магазинах IKEA.

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