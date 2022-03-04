Воронеж, 4 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Воронеж досрочно выполняет программу по расселению из аварийного жилья, четвертый этап программы планируют завершить в 2022 году, сообщили 4 марта в пресс-службе администрации города по итогам заседания гордумы.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

«Нам осталось купить 14 квартир для горожан. Мы в этом году приобретаем их и завершаем программу досрочно», — заявил глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

До 2024 года в Воронеже планировалось расселить 461 квартиру, которые были признаны аварийным жильём до 1 января 2017 года. Однако программа будет исполнена досрочно, уже в 2022 году: 135 квартир для переселения горожан уже закуплены в домах, которые сдадут в текущем году.

После досрочного завершения программы по согласованию с федеральным центром можно будет получить софинансирования и приступить к расселению и других аварийных домов — признанных аварийными уже в последние годы, уточнили в мэрии.