Таллин, 4 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Известная минеральная вода «Боржоми», производство которой находится в Грузии, была убрана с прилавков магазинов Эстонии из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает информационный портал Delfi.

Johnny Action Боржоми

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Глава отдела маркетинга и связей с общественностью одной из местных торговых сетей Тийна Шапель сказала журналистам, что это минеральной воды принадлежит российской компании «Альфа-Групп», которая попала под санкции.

«Ясно, что с предприятием, к которому будут применены санкции, мы сотрудничать не будем, и закупки «Боржоми» уже приостановлены», — сообщили изданию в другой крупной сети. Сообщается, что эту воду убрали с полок во всех магазинах ещё к середине недели, хотя завозили её напрямую из Грузии.

Стоит отметить, что минеральную воду «Боржоми» производит компания IDS Borjomi Georgia, которая входит в IDS Borjomi International, принадлежащую с 2011 года консорциуму «Альфа-Групп».