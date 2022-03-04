Екатеринбург, 4 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В России необходимо подумать о разблокировке торрент-трекера RuTracker в связи с ограничениями, введёнными в отношении России со стороны крупнейших зарубежных кинопроизводителей. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

(сс) Цуканов М.В Сайт RuTracker

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«В связи с действиями крупнейших голливудских киностудий, не пора ли рассмотреть вопрос о разблокировке RuTracker?», — написал Ионин.

Сервис RuTracker, специализирующийся на свободном распространении музыки, фильмов, литературы, ПО и другого контента, заблокирован на территории России с начала 2016 года за «пиратство».